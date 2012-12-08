Азаров: у керівництва МВФ змінюється світогляд

Про це він заявив в ефірі програми Шустер live.

"Україна стоїть на місці, ми знаходимося в центрі Європи і нікуди ми не біжимо, і нікуди ми не поспішаємо. Міжнародний валютний фонд. Я їх дуже поважаю і можна навіть сказати люблю. Зараз я із задоволенням відзначаю, що у керівництва МВФ відбуваються певні зміни світогляду. Це дуже важливо. Я чекаю не дочекаюся коли ж нарешті ця зміна світогляду, призведе до узгодження наших умов. Ми готові з ними співпрацювати", - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що Україна пояснює МВФ, що в умовах високих цін на російський газ, на населення неможливо перекласти таку вагу і підвищити ціни на тарифи.

"Ось я їм (МВФ-УНІАН) кажу: слухайте, ось французи на 2% підвищили вартість газу, вони рік з населенням працювали, а ви нам пропонуєте на 50%. Так наші люди, м'яко скажемо, бідніші за французів. Тож, давайте ми знайдемо інші заходи, які дозволять нам скоротити дефіцит бюджету ... Я думаю, що будемо продовжувати переговори, будемо переконувати. Домовимося - чудово, буде нерозуміння, ну теж проживемо однозначно", зазначив М.Азаров.