Amnesty International перелічила проблеми правозахисту в Україні
02:39, 08 грудня 2012Суспільство
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Наразі найбільше занепокоєння в Україні у всесвітнього правозахисного руху Amnesty International викликають масштабні і системні порушення прав людини у відділах міліції з боку правоохоронних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.
Крім того, за її словами, з багатьма проблемами в України стикаються біженці та люди, які шукають притулку.
«Має місце дискримінація різних груп. Зокрема, це і права ЛГБТ (лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів – УНІАН)» - сказала Т.Мазур.
Крім того, вона зауважила, що і судова система в Україні «не є ідеальною», а також мають місце випадки переслідування правозахисників.
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