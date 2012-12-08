Amnesty International перелічила проблеми правозахисту в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала виконавчий директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур.

Крім того, за її словами, з багатьма проблемами в України стикаються біженці та люди, які шукають притулку.

«Має місце дискримінація різних груп. Зокрема, це і права ЛГБТ (лесбіянок, геїв, бісексуалів та трансгендерів – УНІАН)» - сказала Т.Мазур.

Крім того, вона зауважила, що і судова система в Україні «не є ідеальною», а також мають місце випадки переслідування правозахисників.