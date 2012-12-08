Податкова міліція розробила пам’ятку, яка описує її повноваження

10:36, 08 грудня 2012
Суспільство
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Податкова міліція ДПС України розробила пам’ятку, яка описує її повноваження. Вони розбиті на два умовні блоки: контроль доходів державного бюджету та контроль витрат державного бюджету.

«Цю пам’ятку ми адресуємо, насамперед, представникам малого та середнього бізнесу. Саме вони останнім часом стали стикатися з випадками зухвалого шахрайства, коли до них під виглядом працівників правоохоронних органів приходять різні пройдисвіту та вимагають хабаря», - говориться в офіційному повідомленні податкової міліції.

За словами податкової міліції України, сьогодні увага цього правоохоронного органу прикута виключено до сегменту великого бізнесу, а перевірки підприємств малого та середнього бізнесу було заборонено ще на початку року.

«Маючи на руках цю пам’ятку, підприємці точно знатимуть про компетенції та повноваження працівників податкової міліції. І ми просимо негайно звертатися до правоохоронних органів у випадку будь-яких ознак шахрайських дій», - йдеться у заяві податкової міліції.

Нагадаємо, у лютому 2012 року податкова міліція України заборонила використання захисних масок під час проведення спеціальних заходів.

Податкова міліція України – це спеціальний підрозділ, який є інструментом держави у боротьбі з податковими  та фінансовими правопорушеннями.

За 10 місяців 2012 року завдяки роботі податкової міліції до державного бюджету України було спрямовано 3,4 мільярди гривень.

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