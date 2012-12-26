Експерт: у найближчі роки будуть потрібні більше ста Ан-124

Таку думку висловив старший аналітик інвестиційної групи "Арт капітал" (Київ) Олексій Андрійченко у зв'язку з 30-річчям першого польоту цієї авіамашини, що відбувся 24 грудня 1982 року.

"Ан-124 будуть використовувати частіше, оскільки попит на перевезення великогабаритних і надважких вантажів щорічно збільшується на 12-15%. Потреба в таких літаках оцінюється більш ніж у 100 одиниць, при тому, що нині в авіакомпаніях експлуатуються 25", - сказав він.

За словами експерта, нове замовлення формується на модернізовані Ан-124-300 з подовженим фюзеляжем і новим двигуном.

О.Андрійченко зазначив, що перспективи випуску Ан-124 залежать від замовників, зокрема, російських Військово-повітряних сил, а також авіакомпаній "Волга-Дніпро" і "Політ". За його оцінкою, реалізація нових літаків може принести авіапромислових підприємств України і РФ близько 10 млрд доларів.

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Старший аналітик інвестиційної компанії "Трійка Діалог Україна" Іван Харчук вважає, що державний концерн "Антонов" докладає максимальні зусилля для відновлення серійного виробництва "Русланів". "Але все залежатиме від позиції Міністерства оборони Росії", - підкреслив він. За його словами, швидше за все, літаки складатимуть у Росії.

Крім "Антонова", на думку І.Харчука, проект вигідний українському виробникові двигунів "Мотор Січ". "При закупівлі 40 літаків "Мотор Січ" отримає замовлення обсягом 1,3 млрд дол", - цитує РосБізнесКонсалтинг.