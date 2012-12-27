Росія замовила 20 українських літаків Ан-70

Про це заявив сьогодні прем`єр-міністр Микола Азаров в інтерв`ю українським телеканалам.

“Останніми роками нам вдалося зробити ривок і зацікавити перш за все найбільшого покупця - Міністерство оборони Росії. Вони замовили вже більш як 20 літаків Ан-70”, - сказав М.Азаров.

Він висловив надію, що в 2013 році з`явиться перший серійний літак АН-70.

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Довідка УНІАН. Військово-транспортний літак Ан-70, призначений для безпосередньої доставки військової техніки, особового складу і десантування військ, є єдиним у світі літаком, здатним забезпечити доставку вантажів на грунтові аеродроми з довжиною смуги 600-800 м. У режимі короткого зльоту і посадки здатний доставляти 20 тонн вантажів на дальність до 3000 км.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» (АНТК) у липні 2009 року, а в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова» було перейменоване в ДП «Антонов».

АНТК ім. Антонова засноване в 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.

Наприкінці вересня 2012 року керівники російської компанії «Російські машини», до складу якої входить Самарський авіазавод, повідомили про намір створити в 2013 році з ДП «Антонов» спільне підприємство.