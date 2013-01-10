У міліції здогадуються, навіщо убивці забрали голову харківського судді

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу в Харкові після ознайомлення з роботою слідчо-оперативної групи.

“Керівник судово-медичного підрозділу сьогодні також доповідав. Він говорить про те, що причиною смерті було за відсутності голови, скоріше за все, обезкровлення. Головна причина смерті - це обезкровлення, яке настало в результаті того, що було поранення, а потім ще й відтинання”, - сказав В.Фаринник.

Він наголосив, що у слідства є дані, що у злочинців була вогнепальна зброя. В.Фаринник сказав: “Відтинаючи голови, вбивці, можливо, намагаються приховати сліди від вогнепальних поранень на тілах Трофимова та членів його родини. Ми можемо вам коротко сказати про те, що ми знаємо, що дійсно злочинці мали при собі вогнепальну зброю, і тому одна із версій, чому трупи обезголовлені, голови забрані - тому що там могли знаходитися сліди від куль, які залишилися. На їхню думку, це могло служити предметом для ідентифікації у випадку, якщо б ми це знайшли”.

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Як вважає В.Фаринник, цей факт свідчить про те, що зброя, використана під час цього вбивства, вже використовувалася в інших злочинах. “Це спонукає нас на те, що ця зброя могла бути задіяна раніше”, - сказав В.Фаринник.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко не уточнив, яка саме вогнепальна зброя була використана під час цього злочину. Водночас, він сказав, що така зброя не перебуває на озброєнні органів внутрішніх справ, армії та інших силових підрозділів України.

Як додав генеральний прокурор України Віктор Пшонка, ще деякий час тіла загиблих будуть знаходитися на судово-медичному дослідженні.

В.Пшонка підкреслив, що завтра про хід розслідування вбивства буде поінформовано Президента України Віктора Януковича.