Міністр: Убивці сім'ї харківського судді забрали відрізані голови з собою

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав журналістам міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко.

«Голів поки не виявлено, тобто голови на місці злочину відсутні», - сказав В.Захарченко.

Він зауважив, що за попередньою інформацією, на момент відсічення голови з 4 жертв живим залишався син судді Сергій Трофимов.

В.Захарченко зазначив, що на трупах є сліди від поранень, однак він не уточнив, якою зброєю та яким чином були завдані травми.

Як повідомляв УНІАН, учора, 15 грудня, у Харкові невідомі вбили чотирьох людей - суддю Фрунзенського районного суду Харкова Володимира Трофимова та членів його сім’ї. За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній з квартир багатоверхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний власник помешкання, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син та його 29-річна співмешканка.

Того ж дня начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник сказав: «Ми розглядаємо версію як професійну діяльність судді, так і особисте захоплення – колекціонування. Скоріш за все воно могло стати причиною злочину. А також ми розглядаємо інші версії».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст.115 КПК (навмисне вбивство).