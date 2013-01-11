Росія просить видати затриманого в Криму злочинця

Як повідомив у четвер Слідчий комітет РФ, М. Лімонова спіймали наприкінці 2012 року на вулиці в Алушті.

Росія просить Україну екстрадирувати нальотчика. З свого боку прес-служба кримського управління МВС сьогодні повідомляє, що затриманий є жителем Пермі, йому 26 років.

"Він разом з шістьма друзями в липні 2011 року прибули на двох автомашинах з Пермі в селище Усть-Чорна, де умисно завдали тяжких тілесних ушкоджень з використанням травматичного пістолета і фрагмента дерев'яної дошки двом місцевим жителям. Потім вони вивезли потерпілих з селища в багажнику автомобіля і залишили на узбіччі дороги. На початку серпня 2011 один з потерпілих помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Після скоєння злочину М.Лімонову вдалося сховатися від слідчих органів РФ. У лютому 2012 року його оголосили в розшук.

М.Лімонов обвинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу Росії: "умисне нанесення тяжкої шкоди здоров'ю групою осіб за попередньою змовою, що спричинило з необережності смерть потерпілого"; "хуліганство, здійснене групою осіб"; "нанесення побоїв з хуліганських міркувань"; "незаконне позбавлення волі двох осіб, що спричинило з необережності смерть потерпілого".