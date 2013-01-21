Спекулянти роблять спроби вивозу іноземної валюти з України

В результаті спільної операції, проведеної співробітниками Служби безпеки України та Київської обласної митниці, в міжнародному аеропорту «Бориспіль» за спробу незаконного переміщення іноземної валюти затримано громадянина України, який мав намір протиправним шляхом вивезти до Білорусі 620 000 доларів США.

Відповідно до частини 1 статті 482 Митного Кодексу України відносно громадянина складено відповідний протокол. У відповідності зі статтею 511 Митного Кодексу України вищевказана іноземна валюта конфіскована. Рішення про притягнення громадянина до відповідальності і міру покарання будуть визначені рішенням суду. Засідання Бориспільського міськрайонного суду Київської області у цій справі відбудеться 1 лютого 2013 року. Правоохоронними органами також розглядається доцільність притягнення до відповідальності головного інспектора митного поста «Бориспіль-аеропорт», яка не забезпечила проведення необхідних процедур, спрямованих на припинення спроби контрабанди валюти, здійсненої громадянином.

Таким чином, є всі підстави стверджувати - придбані в невиправдані надії на зростання курсу долари спекулянти змушені вивозити з України в ті держави, де, на їхню думку, можлива курсова нестабільність.

Нагадаємо, 19 грудня 2012 року в ході патрулювання українсько-білоруського кордону в районі села Сельці-Млинівський Ратнівського району Волинської області прикордонний загін затримав двох громадян України, що прямували в бік білоруського села Мокрани, які намагалися незаконно перемістити через кордон України 2,4 мільйона доларів. Іноземна валюта була конфіскована, до контрабандистів на підставі рішення Любомильського райсуду Волинської області від 24 грудня 2012 застосовані санкції відповідно до частини 1 статті 482 Митного Кодексу України.