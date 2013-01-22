В Міндоходів нагадали, що платне навчання дає право на податкову знижку

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві доходів і зборів України.

Згідно з роз'ясненням Міндоходів, для того, щоб одержати знижку, платникові податків потрібно до 31 грудня 2013 року надати декларацію про майновий стан і доходи, довідку про доходи за місцем роботи, документи, які підтверджують родинні зв’язки (якщо йдеться про оплату навчання родича), а також копії документів про оплату навчання – чеки, касові ордери, договір з навчальним закладом. Оригінали платіжних документів варто зберігати удома на випадок податкової перевірки.

У Міндоходів також нагадали, що право на знижку зберігається упродовж року, і на наступний рік не розповсюджується. Знижка надається на обсязі податку з доходів фізичних осіб, яким обкладається зарплата платника податків. При цьому родичами першого ступеня вважаються діти, батьки, чоловік або дружина.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні стартувала кампанія з декларування доходів фізичних осіб. В рамках виконання державного бюджету на 2013 рік передбачається зібрати 78 млрд грн податку на доходи фізичних осіб.