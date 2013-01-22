Порушено справу проти лікарів, у яких пацієнтка померла без кисню

Як повідомив УНІАН начальник Сектора зв’язків з громадськістю обласного управління міліції Петро Колісник, провадження відкрито за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медпрацівниками). «Ця стаття передбачає позбавлення волі на 3 або 5 років. Наразі тривають слідчі дії», – сказав П.Колісник.

До прокуратури міста звернувся чоловік з вимогою притягти до відповідальності медиків, які, на його переконання, винні у смерті його 26-річної сестри. У заяві він повідомив, що 24 грудня його сестра звернулася до міської лікарні № 2, після чого була госпіталізована у терапевтичне відділення з діагнозом «вірусна пневмонія». 26 грудня вона була переведена у реанімаційне відділення, де пробула до 2 січня, а потім знову була переведена у терапію.

«28 грудня лікарі припустили, що сестру випишуть 11 січня. Одна 10 січня у неї різко підвищилась температура. Лікарі одразу не знайшли підстав перевести її в реанімацію, зробили це аж наступного дня», – йдеться у заяві.

У ній також вказано, що 11 січня жінку для додаткового обстеження було направлено до міської лікарні № 1.

Заявник наголошує, що його сестру з реанімації з високою температурою повезли в іншу лікарню не автомобілем швидкої допомоги чи іншим обладнаним необхідною апаратурою автомобілем, а звичайним легковим авто. При цьому супроводжували хвору медбрат і санітарка, а не лікар-реанімолог.

«З собою вони взяли кисневий балон із маскою, з допомогою якого дихала моя сестра. Коли під час обстеження їй знову стало погано, їй дали маску, однак виявилося, що балон уже порожній. Медбрат залишив сестру, незважаючи на те, що вона задихалася, а сам пішов наповнювати балон», – йдеться у заяві. Жінка задихнулась, реанімувати її не вдалося.

Після цього перевірку розпочало обласне управління охорони здоров’я.

Позивач також звернувся до народного депутата Олексія Кайди, який, у свою чергу, надіслав депутатське звернення прокурору Тернопільської області Геннадію Мовчану з проханням провести перевірку.