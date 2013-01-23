У Білорусі відзначили День Соборності України

01:19, 23 січня 2013
Суспільство
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22 січня активісти українських громадських організацій спільно з Посольством України в Білорусі відзначили День Соборності України, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

Святкування почалося з покладання квітів до пам'ятника Великому Кобзареві в Мінську й продовжилося урочистим вечором «Велика Злука».

У республіканському центрі національних культур було також розгорнено виставку літератури, присвячену цій даті, й проведено презентацію історії та культури Харківської області «Крокуємо в 21-е століття».

Радник Посольства України в Білорусі з гуманітарних питань Василь Бондар вручив українцям Білорусі посвідчення закордонного українця й зачитав привітання міністра закордонних справ України з нагоди Дня Соборності та Свободи України.

Завершилися урочистості концертом українських пісень у виконанні молодих солістів народного ансамблю «Надія», груп «Українська пісня» і «Ятрань».

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