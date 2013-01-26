Азаров: наявність зброї у громадян створює дуже серйозну загрозу

Про це він сказав у ході спілкування з користувачами Facebook.

"На мій погляд, охороною громадського порядку повинні займатися ті, хто повинен згідно із законом це робити, щоб люди відчували себе в безпеці. Світовий досвід показує, що наявність зброї у громадян і у цивільного населення не підвищує ступеня суспільної безпеки, а навпаки - створює дуже серйозну загрозу", - сказав М.Азаров.