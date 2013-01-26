Через снігові замети в Одесу не пускають навіть автобуси

Розпорядженням Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Одеської облдержадміністрації обмежено в'їзд до міста не тільки великовантажного транспорту, але й автотранспорту, що здійснює міжміські пасажирські перевезення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили в прес-службі територіального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

З урахуванням складних погодних умов, викликаних рясним снігопадом, одеські рятувальники працюють в посиленому режимі. Протягом 25 січня і першої половини 26 січня зі «снігового полону» звільнено 173 одиниці транспорту, зокрема 47 автобусів, які перевозили 432 пасажири, уточнили в облуправлінні.

В суботу ускладнено рух транспорту на ділянках траси Одеса-Миколаїв в районі населеного пункту Кошари, в районі Грибного каналу - на автодорозі Одеса-Овідіополь. Також виникли затори на магістралі Одеса-Київ між селищами Краснознаменка і райцентром Любашівка, що змусило місцевий райвідділ ДАІ заборонити на цій ділянці рух пасажирського транспорту.

Всі підрозділи облМНС переведені в посилений режим несення служби, для розчищення доріг Одеської області задіяно 221 одиницю спецтехніки.

Співробітники облГАІ звертають увагу автомобілістів, що 27 січня температура повітря, згідно прогнозів синоптиків, знизиться до 12-17 градусів морозу. Рух в умовах засніжених доріг і ожеледиці вимагає від водіїв і пішоходів підвищеної уваги до заходів безпеки, оскільки в 4-5 разів знижується зчеплення шин з дорожнім полотном, що у свою чергу різко збільшує гальмівний шлях транспортних засобів.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня Одеський міський голова Олексій Костусєв видав розпорядження про заборону в'їзду в місто вантажного транспорту «задля уникнення аварійних ситуацій і заторів громадського транспорту, викликаних погіршенням погодних умов (сильних опадів у вигляді снігу)». Сьогодні перед керівництвом комунальних і суміжних служб міста поставлено завдання - розчистити до понеділка міські вулиці від сніжних заносів.

Як наголошувалося на зборах міського штабу з ліквідації наслідків сильного снігопаду, в звичайному режимі працює Одеський міжнародний аеропорт, не допускаючи скасування рейсів, безперервно розчищається паркувальна автомобільна зона.