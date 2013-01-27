Негода залишила без світла 70 населених пунктів у двох областях
10:20, 27 січня 2013Суспільство
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У Львівській та Херсонській областях через негоду знеструмлено 70 населених пунктів.
Через негоду люди сидять без світла
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на Львівщині без електропостачання залишаються 49 населених пунктів, на Херсонщині - 21.
Разом з тим протягом 26 січня бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Одеській областях та 22 населених пунктів Львівської і 22 населених пунктів Херсонської областей, що були знеструмленні протягом останніх діб внаслідок несприятливих погодних умов.
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