Негода залишила без світла 70 населених пунктів у двох областях

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, на Львівщині без електропостачання залишаються 49 населених пунктів, на Херсонщині - 21.

Разом з тим протягом 26 січня бригадами обленерго повністю відновлено електропостачання населених пунктів у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській і Одеській областях та 22 населених пунктів Львівської і 22 населених пунктів Херсонської областей, що були знеструмленні протягом останніх діб внаслідок несприятливих погодних умов.