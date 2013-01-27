На Донеччині обвалилася покрівля у вагонному депо: загинула людина
11:14, 27 січня 2013Суспільство
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У Донецькій області внаслідок обвалу крівлі у вагонному депо загинула одна особа.
Нещасний випадок стався у м. Волноваха / Фото: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Як сьогодні повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вранці 26 січня у м. Волноваха на території вагонного депо ДП «Донецьк-залізниця».
Раптово обвалились металева крівля на будівлі колесо-роликового цеху, побудованого 1959 року, площею 600 м2. Внаслідок руйнування загинув один працівник цеху.
Причина руйнування та розміри матеріальних збитків встановлюються.
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