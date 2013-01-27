На Донеччині обвалилася покрівля у вагонному депо: загинула людина

Як сьогодні повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, нещасний випадок стався вранці 26 січня у м. Волноваха на території вагонного депо ДП «Донецьк-залізниця».

Раптово обвалились металева крівля на будівлі колесо-роликового цеху, побудованого 1959 року, площею 600 м2. Внаслідок руйнування загинув один працівник цеху.

Причина руйнування та розміри матеріальних збитків встановлюються.