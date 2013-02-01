У МВС розповіли журналістам, як уберегти від зламу електронні поштові скриньки

Згідно з аналізом інформаційних запитів, що надходять до МВС України, питання про злочинні замахи у кіберпросторі є одними з тих, що хвилюють представників ЗМІ чи не найбільше. Фахівці відомства дали кілька порад, як не стати жертвами кіберзлочинців. Діалог відбувся у рамках ініціативи Президента України «Відкрита розмова».

Як повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ, керівник управління боротьби з кіберзлочинністю МВС Максим Літвінов відповів на запитання представників медіа, що виникли у зв’язку з кількома резонансними повідомленнями щодо несанкціонованого доступу до електронних поштових скриньок журналістів. Зокрема, він дав кілька практичних порад щодо безпечного користування електронними сервісами.

У першу чергу це стосується використання антивірусних програм, користування складними паролями довжиною не менше 8 символів, що не мають жодних прив’язок до персональних даних людини.

«Ми також рекомендуємо використовувати різні паролі під час доступу до власних профілів у різних соціальних мережах, а також бути обережними під час користування точками вільного доступу Wi-Fi. Неуважне ставлення до персональної інформації грає на руку кіберзлочинцям», - підкреслив М.Літвінов.

За його словами, також необхідно уважно ставитися до вимог безпеки при користуванні електронними сервісами, не розміщувати всієї персональної інформації у вільному доступі тощо. Якщо ж користувач виявив ознаки несанкціонованого доступу до власної електронної поштової скриньки чи профілю, слід негайно звернутися із заявою до міліції.

Правоохоронці планують поширити ці рекомендації серед тих категорій громадян, які є активними користувачами мережі Інтернет.