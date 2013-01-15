Невідомі зламали поштову скриньку журналіста Української правди

Про це, як повідомляє Українська правда, він написав у своєму блозі.

"Моя особиста думка – шукали способи надходження інформації до мене. Наприклад, фотографій всередині будинку Януковича в "Межигір'ї". Або австрійських матеріалів на сина Азарова. Шукали дарма. Бо фото поштою не пересилалися. А матеріали на сина Азарова взято у відкритому доступі", - вважає журналіст.

Він також повідомив, що з кінця минулого року зловмисник через електронну пошту намагався йому "злити" компромат на Сергія Арбузова.

"Після нового року він поновив свої спроби. Вчора лист з вкладеним вірусом я переслав своєму колезі, аби той перевірив його. Аж раптом отримав від нього відповідь: "С файлом все Ок!, просто зашифрован, попробуй вот так открыть. Или выруби антивирус и открывай", - розповів журналіст.

Однак перед запуском листа Лещенко обачно спитав у колеги, чи писав він йому такого листа, і той відповів, що ні.

Журналіст підозрює, що злодій мав намір отримати доступ до його комп'ютера.

"Під виглядом компромату на Арбузова та, підробляючи листи від колеги, він намагався спонукати мене встановити на комп'ютері вірус. Завдяки якому він міг би не просто отримати всі дані з машини, але також всі паролі до інших скриньок, фейсбуку та серверу Української правди", - написав Лещенко.