Дніпропетровські школярі перемогли у Балтійському науково-інженерному конкурсі

Як повідомляє Урядовий портал, дніпропетровські школярі отримали перше місце за командний проект «Новий тип слоїстого подвійного нікель гідроксиду для використання у гібридних суперконденсаторах».

Третє місце зайняв вихованець Дніпропетровського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Станіслав Лавриненко, який презентував проект «Темплантний синтез на піно нікелі як засіб виготовлення високоефективного окиснонікелевого електрода гібридного суперконденсатора».

Також третє місце в конкурсі посіли учасники з Хмельницької, Сумської та Вінницької областей.

Окрім цього, у рамках Балтійського науково-інженерного конкурсу спеціальні премії отримали донеччанин Руслан Ян (проект «Розробка відхилювача безперервної дії для дегазації свердловин») та одесит Володимир Кулик (проект «Підвищення ККД побутових газових плит шляхом створення насадок для кухонного посуду»).

Загалом же під час конкурсу юні дослідники з України представили 10 наукових проектів, 8 з яких відзначені дипломами і преміями.

Всього у конкурсі взяли участь близько 300 учасників із Росії, України, Білорусі та Казахстану.