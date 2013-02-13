На шахті в Луганській області гірника змило водою

О 13 год. 40 хв. 12 лютого у м. Антрацит Луганської області на шахті “Крепенська” на горизонті 150 м стався раптовий прорив води з водозбірника, яким змило одного гірника. 30 гірників самостійно вийшли на поверхню.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, станом на 7 годину ранку 13 лютого доля одного гірника залишається невідомою.

До аварійно-рятувальних робіт залучено чотири відділення Державної воєнізованої гірничорятувальної служби Міненерговугілля.