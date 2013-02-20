На кордоні з Росією затримали українця з боєприпасами

На пункті пропуску «Тополі» у Куп’янському районі Харківської області прикордонники разом з митниками затримали громадянина України, який намагався перевезти на територію Російської Федерації боєприпаси.

Як повідомили УНІАН у Харківському прикордонному загоні, інформацію про можливе переміщення боєприпасів прикордонники отримали від Служби безпеки України.

Вчора ввечері під час перевірки електропотяга «Тополі - Валуйки» на одного з пасажирів «спрацював» службовий пес. У сумці 40-річного чоловіка прикордонники виявили 2 коробки, у яких містилися набої: калібру 7,62 мм – 20 штук, калібру 9 мм – 16 штук.

Боєприпаси вилучені. Чоловіка, який намагався їх провезти на територію Росії, зсадили з потяга і передали співробітникам СБУ.