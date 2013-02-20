У Польщі на кордоні з Україною знайшли 140 патронів

Про це УНІАН повідомила прес-служба Бещадського відділу прикордонників, яка відповідальна за цей пункт пропуску.

Прикордонники знайшли амуніцію на польській території перед самими приміщеннями прикордонників, в яких вони перевіряють осіб, які перетинають кордон.

Прес-служба повідомила, що наразі тривають слідчі дії, аби з’ясувати, яким чином зброя потрапила на територію пункту пропуску.