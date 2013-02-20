У Польщі на кордоні з Україною знайшли 140 патронів
02:43, 20 лютого 2013Суспільство
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Працівники польської прикордонної служби в пункті пропуску "Медика-Шегині" знайшли 140 патронів калібру 7,62 мм.
Про це УНІАН повідомила прес-служба Бещадського відділу прикордонників, яка відповідальна за цей пункт пропуску.
Прикордонники знайшли амуніцію на польській території перед самими приміщеннями прикордонників, в яких вони перевіряють осіб, які перетинають кордон.
Прес-служба повідомила, що наразі тривають слідчі дії, аби з’ясувати, яким чином зброя потрапила на територію пункту пропуску.
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