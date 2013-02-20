Прибуток українських банків у січні скоротився на 11%

Згідно з повідомленням, активи банків у січні зросли на 0,9%, або на 10,153 млрд грн, — до 1,137 трлн грн.

Як повідомляв УНІАН, активи банків у 2012 році збільшилися на 6,4% – до 1,127 трлн грн. Загальні активи банків у 2012 році зросли на 4,5% – до 1,268 трлн грн, при цьому у структурі загальних активів кредитні операції становлять 63,7%.

Українські банки за підсумками 2012 року одержали прибуток у розмірі 4,899 млрд грн проти 7,7 млрд грн збитку у 2011 році .

Станом на 1 січня 2013 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 176 банків України, один з яких мав ліцензію санаційного банку.