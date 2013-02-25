Уряд домовився з Францією про розвиток аграрного ринку

10:55, 25 лютого 2013
Суспільство
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Український уряд має намір посилити співпрацю з Французькою республікою в секторі сільського господарства.

Аграрний ринок отримає підтримку з Франції / Фото: fazenda34.ru

Про це стало відомо в ході зустрічі міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка з Міністром сільського господарства, харчової промисловості та лісового господарства Франції Стефаном Ле Фолем, що пройшла 22 лютого, повідомляє прес-служба Кабміну.

Зокрема, в ході зустрічі Міністри домовилися про проведення восени засідання українсько-французької робочої групи з питань сільського господарства. Крім того, Стефан Ле Фоль підтримав пропозицію Миколи Присяжнюка опрацювати питання щодо створення об'єднання країн-учасниць світового зернового ринку. Це дасть можливість формувати цінову політику на зернові та підтримувати баланси зерна.

Під час зустрічі сторони відзначили зростання торгового обороту між країнами. Так, в 2012 році, порівняно з попереднім роком, він збільшився на $167,09 млн і склав $ 485,054 млн. Зокрема, значно зріс експорт української соняшникової олії і зернових.

Микола Присяжнюк нагадав, що між Україною і Французькою Республікою ведеться активна співпраця в галузі тваринництва, рослинництва, зокрема, насінництва, ветеринарної медицини, а також аграрної освіти. Зокрема, Україна в галузі рослинництва співпрацює згідно з діючими Насінними схемами сортової сертифікації в рамках Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Крім того, в Україні в серпні 2012 року розпочав свою роботу проект технічної допомоги Twinning «Надання допомоги Україні у приведенні законодавства у сфері фітосанітарії та адміністративних засад у відповідність до Європейських стандартів».

Микола Присяжнюк також відзначив зацікавленість держави в сприянні французьким компаніям, що працюють в Україні, та відзначив перспективність інвестицій в український аграрний сектор. Міністр Стефан Ле Фоль висловив задоволення нинішнім рівнем розвитку двостороннього співробітництва, одночасно зазначивши, що його планується ще більше розвивати надалі.

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