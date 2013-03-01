Мінагрополітики: Аграрії зможуть брати гроші на польові роботи у Земельного банку

А це, на близько 10% менше, ніж у комерційних банків. Проте зараз саме ці фінустанови надають аграріям кошти на проведення весняно-польових робіт. Через них сільгоспвиробники планують залучити близько 7,7 мільярда гривень. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк в своїй авторській статті для інформаційного агентства УНІАН.

«Частину суми, якої не вистачає на весняно-польові роботи, планується залучити через банківські кредити, а це близько 7,7 мільярда гривень. Проте це не дорога з одностороннім рухом. Комерційні банки мають зрозуміти, що їм вигідно вже сьогодні знизити процентні ставки за кредитами для аграріїв», - зазначив Микола Присяжнюк.

На думку Міністра, якщо банки зважаться на цей крок, то вже в наступному році отримають стабільних партнерів серед сільгосппідприємств, для яких кредитні кошти дадуть змогу збільшити виробництво.

«Вже на сьогодні понад сто банків України кредитують підприємства агропромислового комплексу, переважно на короткострокову перспективу на різних умовах та під різні відсотки. Проте вартість кредитів сьогодні залишається доволі високою. Так, процентні ставки, під які залучалися кредити у 2012 році, в середньому в Україні, становили 22-24% річних. При цьому вартість кредитів іноземних банків виявилася всього на 2 процентних пункти нижчою, ніж вітчизняних», - підкреслює очільник відомства.

За словами Міністра, вже невдовзі аграріїв кредитуватиме Державний земельний банк лише під 10-12% річних. Вже зараз на тимчасовий рахунок у Національному банку України переказано бюджетні кошти в обсязі 120 мільйонів гривень.

Міністр також нагадав, що всього на весняно-польові роботи в цьому році аграрії витратять близько 38,6 мільярда гривень, що на 1,3 мільярда більше, ніж минулого року. Так, на матеріально-технічне оснащення буде спрямовано понад 28,5 мільярда гривень, що на 500 мільйонів більше, ніж у 2012 році.