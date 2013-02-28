У Мінагрополітики розповіли, як прискорити розвиток інфраструктури на селі

І саме розвиток дрібно- та середньотоварних виробників шляхом об’єднання у сільгоспкооперативи вже підтримали понад 83% сільських та селищних рад. Таким чином, громада на сьогодні погоджується, що кооперація сприятиме збільшенню доходів селян через зайнятість, створенню комфортних умов праці та розвинутої інфраструктури.

«У сільській місцевості, що займає 70% території України, проживає третина українського населення – працьовиті та хазяйновиті селяни. Будь-яка інша країна не може похвалитися таким. Тож наше завдання – допомогти сільським громадам динамічно розвиватися і щоб для кожного селянина місце, де він живе і працює, стало по-справжньому рідним», – зазначив Міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк.

Як повідомляє LB.ua, на сьогодні деякі сільські населені пункти мають незадовільну мережу об'єктів соціальної інфраструктури. Тому розвиток сільських територій та соціальної інфраструктури на селі є завданням номер один на 2013 рік, на чому неодноразово наголошував Президент України.

Розвиток соціальної інфраструктури сіл нерозривно пов’язане зі створенням належного економічного підґрунтя. Так, саме господарствами населення виробляється 76% яловичини, 56% свинини, 18% м’яса птиці та 78% молока. Проте, щоб селяни отримували достойні доходи за свою працю, необхідно створювати кооперативи. Саме ця форма господарювання залишається однією з найефективніших механізмів організації праці на селі. На сьогодні в Україні працює 885 обслуговуючих сільгоспкооперативів. І на думку голів сільських і селищних рад, в Україні необхідно утворити ще майже 18 тисяч одиниць сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

«Ми розробляємо заходи, спрямовані на стимулювання економічних процесів на селі, всебічний розвиток сільських територій та формування середнього класу селян. І головний механізм, який ми пропонуємо, – це сільськогосподарська кооперація, яка допоможе підняти конкурентоспроможність малих форм господарювання та закладе онову для відродження українського села», – наголосив Микола Присяжнюк.

Сільський господар, отримавши певний прибуток зі своєї діяльності, вкладатиме кошти у підвищення рівня комунальних та побутових умов життя. З часом певна частка прибутків буде сплачуватися до місцевого бюджету саме для цільового використання на благоустрій, роботу транспорту тощо.

Тому в 2013 році держава активізує роботу по стимулюванню розвитку обслуговуючої, виробничої сільськогосподарської кооперації, а також виробництва товарної продукції в господарствах населення. Що, своєю чергою, сприятиме збільшенню доходів селян через зайнятість і підприємницьку активність, створення комфортних умов праці, а також розвинутої соціальної інфраструктури.