Заводові з виробництва ядерного пального збільшать статутний капітал

«Загальна вартість проекту з техніко-економічного обгрунтування становить близько 462 мільйонів доларів. Акціонери в рівних частках повинні вкласти в проект близько 120 мільйонів доларів, із яких 20 мільйонів доларів було перераховано в 2012 році», - сказано в повідомленні «ТВЕЛ».

Також у повідомленні зазначається, що на заводі, що будується в Смоліному (Кіровоградська обл.) вироблятимуться збірки ТВЗА. «За час експлуатації паливо типу ТВЗА, яке наразі працює на чотирьох енергоблоках Калінінської АЕС, на 5 і 6 енергоблоках АЕС «Козлодуй», на двох енергоблоках АЕС «Темелін», а також на 13 енергоблоках АЕС України, продемонструвало високі показники надійності, економічності й безпеки», - сказано в повідомленні.

Проектна потужність заводу становитиме 800 ТВЗА на рік. Чисельність персоналу, зайнятого на виробництві при повному розвитку, має становити близько 380 осіб.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня 2012 року в Україні неподалік від селища Смоліне (Кіровоградська обл.) було розпочато будівництво українсько-російського заводу з фабрикації ядерного палива.

У грудні 2011 року державний концерн «Ядерне паливо» і ВАТ «ТВЕЛ» зареєстрували спільне підприємство ЗАТ «Завод із виробництва ядерного палива». Частки в акціонерному капіталі ЗАТ розподілені таким чином: 50%+1 акція належать ДК «Ядерне паливо», а 50%-1 акція – ВАТ «ТВЕЛ». Таким чином, українській стороні передано 75 001, а російській – 74 999 акцій.

Згідно із затвердженою Кабінетом міністрів у вересні 2009 року державною цільовою програмою «Ядерне паливо України», будівництво заводу з виробництва ядерного палива планувалося завершити в 2013 році.

Вартість будівництва оцінюється в 1,679 млрд грн, із яких 1,092 млрд грн планується залучити як інвестиції.