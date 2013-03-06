Єфремов: Держбюджет витратив на непрацюючий парламент 65 мільйонів

Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Газета.ua.

«На сьогоднішній день, на жаль, через дії нашої опозиції ми не можемо з 5 лютого розпочати роботу парламенту. Якщо не помиляюся, то вже 28 днів пройшло, як він недієздатний. Хочу нагадати, що кожен день непрацюючого парламенту з урахуванням вихідних і святкових днів обходиться в 2 мільйони 300 тис гривень. Через блокування держава вже втратила без малого 65 мільйонів гривень. І ми не прийняли жодного закону, який би міг просувати країну вперед і служити своєму народу, що, до речі, обіцяли всі без винятку депутати », - говорить Єфремов. Як заявив політик, через непрацюючий парламент не приймаються важливі для суспільства і держави закони.

«При цьому у нас лежать дуже важливі документи, які необхідно прийняти. Приклад: для того, щоб провести індексацію пенсійних виплат, ми повинні перевести, провівши відповідну процедуру, 2 млрд 140 млн гривень. Це необхідно для того, щоб хоча б невеликі кошти, які індексуються, вчасно прийшли до нашим пенсіонерам. У результаті тієї «величезної» діяльності, яку демонструють опозиціонери, ми цього не можемо зробити. Ми також не можемо підвищити виплати держави тим українцям, які мають 5 і більше дітей - такий законопроект також підготовлений. І ми не можемо провести закон про трансферне ціноутворення, який передбачає наведення порядку в оподаткуванні. Сьогодні з держави різними шляхами виводиться в офшори до 100 млрд гривень, про що всі говорять, але ми не можемо приступити до розгляду цього законопроекту », - констатує лідер регіоналів. Єфремов звернув увагу, що через дії опозиції гальмується і процес отримання Україною безвізового режиму з ЄС. «Раніше на протязі 20 хвилин роботи ми задекларували євроінтеграційні наміри. Але всі законопроекти, які потрібно прийняти для отримання безвізового режиму, ми прийняти не можемо », - додав він.

У зв'язку з цим політик не виключив можливість силового розблокування парламенту.

«Партія регіонів повним складом була присутня і зараз присутня на засіданнях парламенту, ми готові почати роботу для реалізації його основної функції - прийняття законодавчих ініціатив. Але гнати в шию депутатів, які цього робити не хочуть, а тільки блокують трибуну, нам не хотілося б. Ми повинні показати інше обличчя нашого парламенту. Нам не хотілося б смішити цивілізований світ картинками з українського парламенту, де нас підносять, як циркову виставу. І ми не хочемо, щоб нас представники опозиції втягували в цю ситуацію. Однак якщо для прийняття законів буде потрібно, ми це зробимо », - резюмував нардеп.