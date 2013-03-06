Єфремов: Держбюджет витратив на непрацюючий парламент 65 мільйонів
Голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов констатує, що через блокування опозицією парламентської трибуни депутати не можуть ухвалити законопроекти, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом.
Про це він заявив на брифінгу, повідомляє Газета.ua.
«На сьогоднішній день, на жаль, через дії нашої опозиції ми не можемо з 5 лютого розпочати роботу парламенту. Якщо не помиляюся, то вже 28 днів пройшло, як він недієздатний. Хочу нагадати, що кожен день непрацюючого парламенту з урахуванням вихідних і святкових днів обходиться в 2 мільйони 300 тис гривень. Через блокування держава вже втратила без малого 65 мільйонів гривень. І ми не прийняли жодного закону, який би міг просувати країну вперед і служити своєму народу, що, до речі, обіцяли всі без винятку депутати », - говорить Єфремов. Як заявив політик, через непрацюючий парламент не приймаються важливі для суспільства і держави закони.
«При цьому у нас лежать дуже важливі документи, які необхідно прийняти. Приклад: для того, щоб провести індексацію пенсійних виплат, ми повинні перевести, провівши відповідну процедуру, 2 млрд 140 млн гривень. Це необхідно для того, щоб хоча б невеликі кошти, які індексуються, вчасно прийшли до нашим пенсіонерам. У результаті тієї «величезної» діяльності, яку демонструють опозиціонери, ми цього не можемо зробити. Ми також не можемо підвищити виплати держави тим українцям, які мають 5 і більше дітей - такий законопроект також підготовлений. І ми не можемо провести закон про трансферне ціноутворення, який передбачає наведення порядку в оподаткуванні. Сьогодні з держави різними шляхами виводиться в офшори до 100 млрд гривень, про що всі говорять, але ми не можемо приступити до розгляду цього законопроекту », - констатує лідер регіоналів. Єфремов звернув увагу, що через дії опозиції гальмується і процес отримання Україною безвізового режиму з ЄС. «Раніше на протязі 20 хвилин роботи ми задекларували євроінтеграційні наміри. Але всі законопроекти, які потрібно прийняти для отримання безвізового режиму, ми прийняти не можемо », - додав він.
У зв'язку з цим політик не виключив можливість силового розблокування парламенту.
«Партія регіонів повним складом була присутня і зараз присутня на засіданнях парламенту, ми готові почати роботу для реалізації його основної функції - прийняття законодавчих ініціатив. Але гнати в шию депутатів, які цього робити не хочуть, а тільки блокують трибуну, нам не хотілося б. Ми повинні показати інше обличчя нашого парламенту. Нам не хотілося б смішити цивілізований світ картинками з українського парламенту, де нас підносять, як циркову виставу. І ми не хочемо, щоб нас представники опозиції втягували в цю ситуацію. Однак якщо для прийняття законів буде потрібно, ми це зробимо », - резюмував нардеп.