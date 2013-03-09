На донецькій шахті вибухнула «буржуйка»: жінці відірвало ногу

У Шахтарську Донецької області на території шахти внаслідок вибуху печі-"буржуйки" жінці відірвало ногу.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, інцидент стався сьогодні зранку.

Встановлено, що під час завантаження вугілля до печі у дерев’яній будівлі конвеєрного ствола на шахті «1-6» стався вибух без подальшого горіння.

Внаслідок вибуху повністю зруйновано будівлю. Жінка 1968 року народження отримала механічну ампутацію лівої ноги, госпіталізована до центральної міської лікарні Шахтарська. Її стан важкий.

Причина події встановлюється.