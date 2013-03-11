Мати загиблої в Єгипті актриси не впевнена, що дочці надали нормальну меддопомогу

«Це був нещасний випадок, - розповіла "Сегодня" мама дівчини, Тетяна Добровольська. - Через НП вона отримала черепно-мозкову травму, але я не впевнена, що Оксані надали нормальну медичну допомогу».

За словами матері, страховики лікування дівчини сплатити відмовилися, пояснивши, що катання на квадроциклах розцінюється як заняття екстремальними видами спорту, що не покривається страховкою. Також вони відмовилися оплатити доставку тіла дівчини в Україну: «Коли наші друзі підняли скандал, нам допомогло МЗС, посольство України в Єгипті привезе Оксану безкоштовно».

Як розповіла мама, Оксана знімалася в серіалах і рекламі, а кілька років тому грала в одному з фільмів з Богданом Ступкою.

На сторінці Оксани в Facebook друзі не можуть повірити в те, що сталося: «Господи, що сталося!!! Невже це правда?!» «Пішла... Назавжди красива... Смілива, талановита, пішла і стала легендою...»

Як повідомляв УНІАН, в Єгипті, катаючись на квадроциклі в пустелі, О.Гайвась, впала з машини і вдарилася головою. Після трьох днів перебування в комі, не приходячи до тями, вона померла.