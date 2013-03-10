В Єгипті трагічно загинула українська актриса

Про це УНІАН повідомили в прес-службі громадянської кампанії «Форум порятунку Києва».

«8 березня 2013 року в Єгипті трагічно загинула актриса, художниця Оксана Гайвась, онука видатного українського архітектора Анатолія Добровольського - головного архітектора Києва в 1950–1955 роках, автора проекту відбудови Хрещатика, аеропорту «Бориспіль», готелю «Москва», Московського мосту», - сказав головний координатор «Форуму» Віталій Черняховський.

За його словами, катаючись на квадроциклі в пустелі, О.Гайвась, впала з машини і вдарилася головою. Після трьох днів перебування в комі, не приходячи до тями, вона померла.

«Форум порятунку Києва» вимагає проведення кримінального розслідування обставин загибелі О.Гайвась у зв’язку з недотриманням правил техніки безпеки при проведенні так званих сафарі-турів», - наголосив В.Черняховський.

Посольство України в Арабській Республіці Єгипет вжило заходів по безкоштовній доставці тіла Оксани Гайвась в Київ, додав координатор «Форуму».

Офіційної інформації щодо цього повідомлення від Міністерства закордонних справ України поки що не надходило.