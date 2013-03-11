Прокуратура підозрює, що депутат вкрав 320 тисяч гривень, виділених на дороги

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, слідчим відділом УСБУ в області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення).

Встановлено, що посадовець протягом жовтня – грудня 2011 року склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт на ремонт автомобільних доріг, в результаті чого незаконно заволодів державними коштами у сумі 320 тис. грн.

Наразі досудове розслідування триває.