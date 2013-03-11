Прокуратура підозрює, що депутат вкрав 320 тисяч гривень, виділених на дороги
13:31, 11 березня 2013Суспільство
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Прокуратура Черкаської області вручила одному з депутатів Канівської районної ради письмову підозру у розкраданні 320 тис. грн, виділених на ремонт доріг.
Депутат підробляв акти на ремонт доріг / Фото : autonews.ru.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури України, слідчим відділом УСБУ в області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (шахрайство вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення).
Встановлено, що посадовець протягом жовтня – грудня 2011 року склав завідомо неправдиві акти приймання виконаних робіт на ремонт автомобільних доріг, в результаті чого незаконно заволодів державними коштами у сумі 320 тис. грн.
Наразі досудове розслідування триває.
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