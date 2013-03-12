Азаров запевнив українців у стабільності цін на хліб

А це виключає ймовірність того, що ціни на хліб будуть різко коливатися.

Про це в інтерв'ю українським телеканалам заявив прем'єр-міністр Микола Азаров, повідомляє РБК-Україна.

"У цьому році Україна експортувала рекордний обсяг зерна – понад 18 мільйонів тонн. І разом з цим, на сьогодні ми маємо колосальні запаси. Ми маємо достатні запаси борошна, продовольчої пшениці, що виключає різкі коливання цін на такий важливий продукт харчування, як хліб", - зазначив Азаров.

Нагадаємо, загальна пропозиція зернових у поточному маркетинговому році становила понад 58 мільйонів тонн, з огляду на зібраний урожай - 46,2 мільйона тонн, і перехідні запаси зерна - майже 12 мільйонів тонн. Очікується, що потреба внутрішнього споживання зерна в 2012/13 маркетинговому періоді становитиме 27,9 мільйона тонн.