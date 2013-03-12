Кочнєву, яка втекла з полону, передали посольству України

Сирійська влада сьогодні ввечері передала журналістку Анхар Кочнєву, яка напередодні втекла з полону від викрадачів - сирійських повстанців, тимчасовому повіреному посольства України в Сирії Євгену Жупеєву, повідомила РІА «Новости» сама Кочнєва.

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"Сирійська сторона, дотримуючись всіх необхідних заходів обережності, доставила мене у вівторок в МЗС Сирії, де в присутності посла Росії Азамата Кульмухаметова мене передали тимчасовому повіреному посольства України Євгену Жупеєву. Зараз я перебуваю в безпечному місці", - сказала А.Кочнева.

Раніше в понеділок А.Кочнєва повідомила в телефонній розмові з РІА «Новости», що їй вдалося втекти від викрадачів. Вона розповіла, що зараз їй ніщо не загрожує, і вона прямує до Дамаску.