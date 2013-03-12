Кочнєва про втечу з сирійського полону: Я страшно ризикувала

Громадянка України Анхар Кочнєва, викрадена бойовиками сирійської опозиції в жовтні минулого року, підтвердила РІА Новости по телефону, що самостійно втекла в понеділок від викрадачів - бойовиків так званої Вільної сирійської армії (ВСА).

"Я була полонянкою начальника Військової ради ВСА регіону південних передмість Хомс, я втекла сьогодні вранці близько 6 ранку, мене тримали в одному з південних передмість Хомс - Буейда, там є озеро, і сьогодні вранці мене перевезли через це озеро. Йшла, йшла і перша зустрічна людина виявилася тим, хто мені потрібний ", - розповіла Кочнєва.

За її словами, викрадачі поводилися з нею погано. "На початку, перші 40 днів зі мною поводилися більш-менш, а потім мене почали кривдити... Погано було, вони (викрадачі) самі погано живуть, а я жила ще гірше ніж вони... Лікуватися тепер буду довго і дуже дорого, на жаль...", - сказала Кочнєва.

Українська журналістка, за її зізнанням, сама спланувала і здійснила втечу з полону. "В останні дні мого перебування в полоні було посилення режиму (охорони), але я зрозуміла, де вони ловлять ґав і змогла втекти ... Я дуже страшно ризикувала, я йшла через поля, які могли закінчуватися мінними полями, а я через них ішла", - розповіла Кочнєва, додавши, що зараз "їде в Дамаск" під охороною.

Анхар Кочнєва приїхала до Сирії після початку збройного конфлікту, працювала позаштатним кореспондентом, супроводжувала приїжджих до Сирії українських журналістів, співпрацювала з низкою російських ЗМІ. Вона була викрадена в жовтні 2012 року. На початку листопада на її сторінці в соціальній мережі Facebook було викладено її відеозвернення з проханням виконати умови викрадачів, які вимагають за звільнення викуп і погрожують стратити заручницю, якщо не отримають гроші.