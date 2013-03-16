У Кременчуцькому водосховищі врятували 21 «челюскінця»

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди облуправління ДСНС у Полтавській області.

«Для порятунку керівник Глобинського підрозділу МНС зв'язався з головою райдержадміністрації, а той з рибним господарством «Ладога», і представники господарства виїхали своїми човнами, оскільки перебували ближче до крижини з рибалками. Всі люди були врятовані за 3 км від берега», - повідомили в Центрі пропаганди.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7-ї ранку на державний пожежно-рятувальний пост № 2 міста Глобине подзвонив з мобільного телефону житель сіла Жовніно Черкаської області та повідомив про те, що він і ще близько 20 чоловік перебувають на крижині, яку відірвало від берега Кременчуцького водосховища.