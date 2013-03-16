У Києві відзначають 108-ю річницю з дня народження матінки Аліпії

Православні християни сьогодні святкують 108-у річницю з Дня народження особливо шанованої подвижниці - черниці Аліпії (Авдєєвої), яка покоїться у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі Києва (Голосіївська пустинь).

Як повідомили УНІАН у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі, очікується, що в цей день монастир відвідають близько 15 тис. паломників. «Матінка Аліпія ще не прославлена, але вона має відвагу стояти перед престолом Господа і молитися за нас. Її молитви чутні і вона часто допомагає людям у тому, про що її просять », - зазначив намісник Голосіївського монастиря архімандрит Ісаакій (Андронік). За словами намісника, про день народження матушки Аліпії поки знають менше, ніж про день її смерті, тим не менш, в цей день велика кількість людей приїжджає в Голосіївську пустинь.

«Матінка Аліпія народилася в 1905 році, це збіглося з початком потрясінь - відбулася Перша російська революція. У ранньому віці вона залишилася без батьків, встигнувши успадкувати від них благочестя і віру. Матушка понесла хрест сирітства, пережила нелегкі 1920-40 роки. На її прикладі ми бачимо, що в будь-які часи, за будь-яких обставин можна служити Христу - приносити покаяння, молиться, виправлятися. Все залежить від нас, чи хочемо ми цього, Господь нам дав свободу вибору », - нагадав отець Ісакій. Черга в усипальницю під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело» не припиняється з раннього ранку і до пізнього вечора.

Люди приносять матінці живі квіти і щиро вірять, що молитвами блаженної стариці до Господа отримають просиме. За словами отця Ісакія, в цей день кожна людина, яка приходить в Голосіївський монастир, щоб вшанувати пам'ять матінки, може зробити їй подарунок - виправити своє життя. «У День народження матушки Аліпії подарунком для неї стало б виправлення нашого життя. Всі хто шанують подвижницю, приходять до неї з проханнями про допомогу, можуть переглянути своє життя, подумати, заради чого ми живемо - не заради того, щоб кохатись земним життям. Наше життя повинне підготувати нас до життя вічного. Адже те, що людина «напрацює» тут, в земному житті-не в матеріальному сенсі, а в духовному - він отримає у вічності у Бога », - підсумував намісник монастиря. Додамо, що сьогодні у Свято-Покровському Голосіївському чоловічому монастирі протягом дня будуть відбуватися заупокійні панахиди.

Довідка УНІАН. Черниця Аліпія (Агафія Тихонівна Авдєєва) народилася 16 березня (3 березня - за старим стилем) 1905 року. Була пострижена в чернецтво в 1940-х роках в Києво-Печерській Лаврі. У 1979 році монахиня Аліпія оселилася на руїнах знищеної у 1926 році Голосіївської пустелі, де несла свій духовний подвиг. За покірливе несення скорбот і численні духовні подвиги Господь дарував їй дар зцілення і прозорливості. За життя до матінки Аліпії приходили з проханнями про зцілення душі і тіла, просили духовної допомоги. 30 жовтня 1988 монахиня Аліпія відійшла до Господа і була похована на Лісовому кладовищі міста Києва.

18 травня 2006 року з благословення предстоятеля Української православної церкви митрополита Володимира тіло блаженної стариці перепоховали в Голосіївському монастирі, в усипальниці під храмом на честь ікони Божої Матері «Живоносне джерело». Черниця Аліпія поки не зарахована до лику святих, разом з тим її шанування можна порівняти з шануванням православними християнами Матрони Московської. Дні особливого поминання черниці Аліпії відбуваються 30 числа кожного місяця (у лютому - 28 числа), 30 жовтня, 16 березня, 18 травня, 30 серпня.