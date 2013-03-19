У Києві на хабарі погорів посадовець Київкінофільму

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Як з’ясувалося, посадовець вимагав та одержав від підприємця гроші за укладання договору та використання приміщення Київкінофільму на Березняках.

Столичною міліцією стосовно хабарника відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України «Одержання хабара» та розпочато досудове розслідування.