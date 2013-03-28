В одеському СІЗО побили ув'язненого

У СІЗО Одеси побито ув'язненого. Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, 26 березня в деяких інтернет-виданнях опублікована інформація про те, що співробітники управління Державного департаменту пенітенціарної служби України в Одеській області нанесли тілесні ушкодження ув’язненому, який міститься в Одеському слідчому ізоляторі.

«У зв'язку з цим повідомляємо, що прокуратурою області проведено перевірку, за результатами якої факт отримання ув’язненим тілесних ушкоджень у вигляді гематоми під оком - підтвердився», - сказано в повідомленні.

У прес-службі стверджують, що зараз 23-річний ув'язнений перебуває в медичній частині слідчого ізолятора, де йому надається відповідне медичне лікування. В даний час проводиться службове розслідування за даним фактом і йде перевірка щодо встановлення осіб, які завдали ув’язненому тілесні ушкодження.

У деяких ЗМІ прозвучало, з посиланням на дружину ув'язненого, що у нього тріщини кісток носа та ушкодження черепа. За словами жінки, в санчастину потерпілого доставили майже через тиждень після побиття.

Як пояснюють у вищеназваному управлінні, співробітники СІЗО 20 березня застосували до потерпілого фізичну силу у зв'язку з тим, що він не хотів віддавати заборонений предмет - мобільний телефон, вів себе зухвало, відмовляючись виконувати вимоги працівників СІЗО.