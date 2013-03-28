Тюремники кажуть, що завдяки новому КПК спостерігається відтік з СІЗО

У зв'язку із вступом в дію нового Кримінального процесуального кодексу до кінця поточного року кількість осіб, які утримуються у слідчих ізоляторах, може зменшитися ще на 5-6 тисяч.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Державної пенітенціарної служби України Сергій Сидоренко, відповідаючи на запитання журналістів.

"До кінця року можна очікувати зменшення ще на 5-6 тисяч. Так, можна прогнозувати з урахуванням того наповнення, яке сьогодні існує і по відтоку", - зазначив С.Сидоренко.

За його словами, після вступу в дію нового КПК, який набув чинності у лютому 2012 року, до підозрюваних стали частіше застосуватись альтернативні запобіжні заходи - застава і домашній арешт. Він наголосив, що з моменту вступу в дію цього документа кількість осіб у СІЗО зменшилась на 4 тисячі осіб.

Окрім того, зазначив посадовець, в українських СІЗО майже немає осіб, які утримуються за вчинення злочинів невеликої тяжкості.

"Цей процес триває, і він буде впливати на чисельність осіб, які утримуються у колоніях", - наголосив С.Сидоренко.

Він додав, що раніше до СІЗО потрапляли близько 50 тисяч осіб на рік, тобто понад 4 тисячі осіб на місяць, проте в умовах дії нового КПК в середньому до СІЗО тепер потрапляють не більше 700-800 осіб на місяць.

За словами С.Сидоренка, згідно з даними ДПтСУ, у 33 слідчих ізоляторах України на сьогодні утримуються близько 27 тисяч осіб.