Журналіста українських «Слов'янських новин» звільнили з СІЗО в Москві

У Москві звільнили з СІЗО кореспондента української газети «Славянские новости» Валентина Халецького для оформлення статусу біженця за політичні переконання.

Про це УНІАН повідомив адвокат В.Халецького Василь Аксьонов.

«За рішенням Генеральної прокуратури Росії В.Халецького звільнили. Зараз він оформляє статус біженця за політичні переконання, оскільки визнано, що його переслідування державою Україна політично мотивовано», - сказав адвокат.

Він заявив, що Україна вимагала від Росії екстрадиції В.Халецького, оскільки він є автором розповсюдженої в Інтернеті «Хартії возз'єднання народу Росії, України і Білорусі».

Окрім цього, В.Аксьонов підкреслив, що Генпрокуратура РФ відмовила Україні в його видачі.

Як повідомлялося, В.Халецького було затримано у Москві 17 грудня 2012 року на запит української сторони.

19 грудня Дорогоміловським райсудом Москви було ухвалено рішення про арешт В.Халецького.

24 січня Дорогоміловський районний суд Москви продовжив термін арешт В.Халецького на півроку – до 17 червня 2013 року, оскільки українська сторона не встигла підготувати документи для його екстрадиції на батьківщину.

За даними МВС України, правоохоронні органи України оголосили В.Халецького у розшук за скоєння у складі організованого злочинного угруповання шахрайських дій в особливо великих розмірах. Як відзначили в міліції, В.Халецький, обіймаючи посаду голови кредитної спілки «Тринадцята зарплата», з 2009 по 2011 рік разом з п'ятьма співробітниками цієї спілки шахрайським шляхом привласнив майже 13 млн грн вкладників.

У свою чергу шеф-редактор газети «Славянские новости», голова Слов'янської партії Олександр Лузан заявив, що журналіст В.Халецький є автором розповсюдженої в Інтернеті «Хартії возз'єднання народу Росії, України і Білорусі». В.Халецький також виступав з ініціативою створення в майбутньому Конфедеративного міждержавного союзу трьох держав.

«Публікації Халецького викликали негативну реакцію ряду українських чиновників. Партія і колектив газети вважають подібні дії політичним тиском на журналіста з метою повернути його до України і в такий спосіб перешкодити здійсненню його ініціатив, оскільки він був дуже активний в Москві», - заявив О.Лузан і підкреслив, що В.Халецький - громадський діяч, а не бізнесмен.