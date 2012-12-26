Суд у Москві залишив українського журналіста за гратами

Московський міський суд відхилив касацію захисту на рішення Дорогоміловського районного суду Москви від 19 грудня про арешт кореспондента української газети «Славянские новости» Валентина Халецького на 40 діб для підготовки документів для екстрадиції до України.

Про це власному кореспонденту УНІАН у РФ повідомив адвокат В.Халецького Василь Аксьонов.

«Сьогодні Мосміськсуд розглянув нашу касацію. Нашу скаргу відхилили, і це означає, В.Халецький залишається під вартою на 40 діб», - сказав В.Аксьонов.

Адвокат повідомив, що захист має намір оспорити рішення суду. «Всі можливі засоби для його захисту ми використовуватимемо. Врешті-решт, йдеться про вашого колегу-кореспондента, і тут треба добитися справедливості. Інакше як тоді вирішуватимуться питання стосовно інших іноземних кореспондентів у Росії і наших - на території інших держав. Напевно, вони почуватимуться не дуже упевнено, після таких дій нашої Феміди», - сказав він.

При цьому В.Аксьонов підкреслив, що з моменту рішення суду першої інстанції прокуратура протидіє адвокатській діяльності, оскільки не дає можливості зустрітися з підзахисним. «Прокуратура відмовляє нам у зустрічі», - сказав В.Аксьонов.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня в Управлінні зв`язків з громадськістю МВС України поінформували, що правоохоронні органи України оголосили В.Халецького в розшук за скоєння у складі організованого злочинного угруповання шахрайських дій в особливо великих розмірах. Як відзначили в УЗГ, В.Халецький, обіймаючи посаду голови кредитної спілки «Тринадцята зарплата», з 2009 по 2011 рік разом з п`ятьма іншими співробітниками цієї спілки шляхом шахрайства привласнив майже 13 млн грн, які належали вкладникам. У рамках розслідування кримінальної справи задокументовано понад 250 фактів махінацій з грошима вкладників. Кримінальна справа стосовно членів угруповання була порушена за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, скоєне в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України.

У заяві шеф-редактора газети, голови Слов`янської партії Олександра Лузана зазначається, що журналіст є автором поширеної в Інтернеті «Хартії возз`єднання народу Росії, України і Білорусії». В.Халецький також виступав з ініціативою створення в майбутньому Конфедеративного міждержавного союзу трьох держав. «Публікації В.Халецького викликали негативну реакцію ряду українських чиновників. Партія і колектив газети вважають подібні дії політичним тиском на журналіста з метою повернути його до України і в такий спосіб перешкодити здійсненню його ініціатив, оскільки він був дуже активним у Москві», - заявив О.Лузан. Він підкреслив, що В.Халецький - громадський діяч, а не бізнесмен. «Ми вимагаємо припинення політичних репресій і негайного звільнення журналіста», - заявив О.Лузан.