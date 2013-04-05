У МОЗі назвали області, де народжують найбільше і найменше дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Толстанов під час розширеного засідання колегії МОЗ "Про підсумки діяльності у 2012 році, завдання та перспективи розвитку сфери охорони здоров`я".

«Максимальний рівень народжуваності був у Рівненській області - 15,9 на 1000 жителів. У п'ятірці лідерів Закарпатська (15,1), Волинська (14,8), Чернівецька (12,8) та Одеська (12,7) області. Найнижчий рівень народжуваності зареєстрований у Чернігівській області - 9,4 на 1000 жителів. Серед аутсайдерів також Луганщина - 9,6, Сумщина - 9,7 та Донеччина - 9,8», - сказав О.Толстанов.

За словами заступника міністра, у 2012 році в Україні народилось на 18 тисяч дітей більше, ніж у 2011 році, отже «підсумкова народжуваність склала 520,7 тис., а коефіцієнт народжуваності зріс з 11,0 до 11,4 на 1000 жителів».

О.Толстанов наголосив, що триває реформування системи охорони здоров'я матерів і дітей шляхом регіоналізації акушерської допомоги та створення мережі перинатальних центрів ІІ та ІІІ рівня.

«Упродовж 2012 року відкрито 7 перинатальних центрів ІІІ рівня у Кіровоградській, Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Полтавській областях, в Автономній Республіці Крим. Найближчим часом запрацюють на повну потужність перинатальні центри у Рівненській, Луганській, Запорізькій та Хмельницькій областях. У 2013 році будуть відкриті перинатальні центри і Івано-Франківській, Львівській, Київській, Черкаській, Чернівецькій, Херсонській областях та Києві», - сказав О.Толстанов.

Він поінформував, що на фінансування Національного проекту зі створення мережі перинатальних центрів ІІІ рівня у 2012 році виділено 379,6 млн грн, що майже втричі більше, ніж у 2011 році.

«Важливою складовою є підтримка реалізації проектів за рахунок коштів місцевих бюджетів, які покривають від 20% до 30% від їхньої загальної вартості. Успішна реалізація Національного проекту "Нове життя - нова якість охорони материнства та дитинства" і в майбутньому надасть змогу поліпшити якість та доступність висококваліфікованої перинатальної допомоги та показники материнської та малюкової захворюваності», - наголосив заступник міністра.