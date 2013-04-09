Азаров хоче пересадити фермерів на українські трактори

Зі всіх сільськогосподарських машин, які використовують українські аграрії, 80% є імпортними, хоча вітчизняні підприємства випускають конкурентоспроможну техніку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на нараді в Кабінеті міністрів.

«Наші підприємства вже зараз випускають конкурентоспроможну продукцію, проте 80% всієї техніки, що використовується на селі, це техніка імпортного виробництва», - сказав прем'єр-міністр.

За словами М.Азарова, в Україні є і конструкторські можливості, і виробничі потужності, і кваліфікований персонал для розвитку сільгоспмашинобудування.

За даними прес-служби Секретаріату Кабміну, в країні працює більш як 40 заводів, які спеціалізуються на виробництві сільгосптехніки і випускають більш як 3,5 тис. найменувань машин. Проте для стабільного збільшення обсягів виробництва сільгосппродукції необхідне оновлення парку сільгоспмашин, яке передбачає щорічне введення в експлуатацію 7,5 тис. зернозбиральних комбайнів, 35 тис. тракторів, більш як 2,5 тис. посівних комплексів в агрегаті з тракторами та іншої сільськогосподарської техніки.

У зв'язку з цим уряд ставить завдання до 2015 року подвоїти частку сільгосптехніки вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, налагодити на українських потужностях великосерійне виробництво найбільш складних зразків техніки, перш за все, сучасних комбайнів і тракторів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики і продовольства України в рамках реалізації Державної програми активізації економіки на 2013-2014 роки має намір допомогти аграріям придбати до 4 тис. одиниць сільгосптехніки за лізингом.

За даними Мінагропроду, за рік українські сільгоспвиробники купують техніку на суму близько 4 млрд грн.

Міністерство аграрної політики і продовольства України планує виділяти близько 1 млрд дол. щорічно на активізацію лізингу техніки для сільськогосподарських кооперативів.

Наприкінці січня цього року Мінагропрод визначив перелік українських виробників сільськогосподарської техніки, продукція яких у 2013 році реалізовуватиметься на умовах фінансового лізингу через державного оператора «Украгролізинг». Держбюджет України передбачає виділення на лізингові програми через НАК «Украгролізинг» у 2013 році більш як 160 млн. грн.

За даними Держстату, в 2012 році в Україні було вироблено 4,8 тис. тракторів, що на 22,7% менше, ніж у 2011 році.