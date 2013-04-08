Азаров пропонує Раді затвердити звіт про держбюджет-2012

Про це йдеться в розробленому Кабміном проекті постанови Ради №2688, що був зареєстрований в парламенті 2 квітня 2013 року, повідомляє Українська правда.

"Затвердити звіт про виконання закону "Про держбюджет на 2012 рік" за доходами у сумі 346,054 млрд гривень, за видатками - 395,681 млрд гривень, за обсягом повернення кредитів – 2,276 млрд гривень та за обсягом надання кредитів – 6,094 млрд гривень з дефіцитом у сумі 53,445 млрд гривень", - сказано у проекті постанови.

У пояснювальній записці зазначено, що на тлі слабкої кон’юнктури світових товарних ринків та нестабільності на світових фінансових ринках відновлення світової економіки протягом 2012 року було нестійким.

Нагадаємо, уряд затвердив два сценарії прогнозних макропоказників на 2013 рік і заклав до проекту держбюджету оптимістичний, що передбачає зростання ВВП на 3,4% за інфляції 4,8%.