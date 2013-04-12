Нацбанк: показники інфляції демонструють позитивні ознаки

Про це, як повідомила прес-служба Нацбанку, заявив директор генерального економічного департаменту Національного банку України Олександр Петрик.

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За його словами, з урахуванням підсумків першого кварталу 2013 року, показники інфляції, на тлі показників попередніх періодів, демонструють позитивні ознаки подальшого пожвавлення економіки. Одним із позитивних чинників, на думку чиновника, є підвищення довіри до банківської системи, зокрема завдяки зростанню депозитів, що може сприяти інвестиційному пожвавленню в економіці.

“Основним чинником впливу на динаміку споживчих цін в першому кварталі 2013 року, як і в останньому кварталі попереднього року, був слабкий зовнішній попит, який вплинув на недостатній споживчий попит на внутрішньому ринку”, - повідомляється в прес-релізі.

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Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, інфляція в Україні в березні 2013 року порівняно з лютим 2013 року становила 0%, проти березня 2012 року зафіксована дефляція у розмірі 0,8%. З початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Відповідно до основних принципів грошово-кредитної політики на 2013 рік, схвалених радою Нацбанку у вересні 2012 року, річний показник приросту індексу зростання споживчих цін у 2013-2014 роках має стабілізуватися в діапазоні 4-6%, а починаючи з 2015 року – утримуватися в межах 3-5%.

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