Янукович доручив забезпечити низьку інфляцію

Про це йдеться у Національному плані дій на 2013 рік з впровадження Програми економічних реформ «Багате суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженому указом Президента України №128 від 12 березня 2013 року, оприлюдненому на сайті уряду 15 березня.

Згідно з планом дій, Національний банк спільно з Кабінетом міністрів України мають забезпечити зважену політику для досягнення прогнозованого рівня інфляції протягом 2013 року. Також Нацбанк має забезпечити поступове підвищення дієвості використання відсоткової ставки як основного інструменту монетарної політики і гнучке управління обмінним курсом національної валюти.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік з дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксовано вперше з 2002 року. Нацбанк пояснює дефляцію 2012 року високою пропозицією продовольчих товарів.

«Переважна більшість товарних позицій були або стабільними за цінами, або трохи знизилися в ціні, в результаті чого ми зафіксували дефляцію», - вважає прем'єр-міністр України Микола Азаров. За його словами, Україна у 2013 році має намір дотримуватися курсу на пом'якшення монетарної політики.