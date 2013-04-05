Держстат: Інфляція в березні становила 0%

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики.

У повідомленні зазначається, що з початку року (березень 2013 року проти грудня 2012 року) інфляція в Україні становила 0,1%.

Згідно з повідомленням, у березні проти лютого 2013 року найбільше подорожчали алкогольні напої та тютюнові вироби — на 1,7% (проти березня 2012 року - зростання на 7,5%), фрукти - на 1,6% (зниження на 7,9%), макаронні вироби - на 0,6% (зростання на 2,2%), хліб - на 0,4% (зростання на 4,5%). Послуги охорони здоров'я подорожчали на 0,5% (зростання на 2,3%), послуги залізничного транспорту - на 4,1% (зростання на 5,7%).

Помітне зниження цін зафіксоване на яйця - на 3,5% (проти березня 2012 року - зниження на 23,5%), цукор - на 2,6% (зниження на 17,5%) і овочі - на 1,7% (зниження на 21,7%).

З решти позицій у березні проти лютого 2013 року зафіксована незначна зміна цін на рівні 0,1-0,8 п.п.

Як повідомляв УНІАН, Україна завершила 2012 рік із дефляцією 0,2%. Зниження споживчих цін за підсумками року було зафіксоване вперше з 2002 року.

Держбюджет на 2013 рік розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: інфляція (грудень проти грудня) – 4,8%, дефіцит держбюджету 3,2% ВВП, темпи зростання ВВП – 3,4%.