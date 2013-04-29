«Свобода»: Три десятки молодиків розгромили будинок київської вчительки

Сьогодні, 29 квітня, відбулася чергова спроба рейдерського захоплення будинку члена Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», вчительки Ніни Москаленко.Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".

За даними прес-служби, в той час, коли сама Н.Москаленко перебувала на засіданні суду, на її подвір’я увірвалися близько 30 чоловіків.

В момент нападу в будівлі перебували лише мати Н.Москаленко Ганна Москаленко та член «Свободи» Олександр Шумов, який чергував у будинку. За словами «свободівця», рейдери, увірвавшись на подвір’я, зламали паркан, розбили вікна будинку та вибили двері. "Нападники силоміць викинули на вулицю стареньку Ганну Макарівну – матір Ніни, вони спробували потрапити в другу, відокремлену частину будинку. Тоді як частина молодиків намагалась увірватися в будинок, решта трощила усе в будинку", - йдеться у повідомленні ВО "Свобода".

У прес-службі зазначили, що рейдери із використанням електричних будівельних інструментів розламали більшу частину майна і навіть зруйнували частину стін. Проте, так і не потрапивши у решту кімнат, вони залишили будинок.

Зараз на місці перебувають близько десяти активістів ВО "Свобода".

Міліція, яка прибула за викликом, збирає покази присутніх. Разом з тим, як повідомили у прес-службі, ніяких спроб затримати злочинців, які, за даними «Свободи», досі перебувають неподалік будинку, правоохоронці не здійснили. "Цей факт зняли на відео журналісти, які прибули на місце: близько трьох десятків чоловіків спокійнісінько чекають на території ботанічного саду, який межує з будинком Москаленків", - зазначили у "Свободі".

Для матері Ніни Москаленко викликали швидку допомогу. За попередньою інформацією, внаслідок стресу в жінки трапився серцевий напад.

Як повідомлялося, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.

Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.

За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.