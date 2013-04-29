«Свобода»: Три десятки молодиків розгромили будинок київської вчительки
"Свобода" заявляє про чергову спробу рейдерського захоплення будинку київської вчительки Ніни Москаленко.
Сьогодні, 29 квітня, відбулася чергова спроба рейдерського захоплення будинку члена Київської міської організації Всеукраїнського об’єднання «Свобода», вчительки Ніни Москаленко.Про це УНІАН повідомили у прес-службі ВО "Свобода".
За даними прес-служби, в той час, коли сама Н.Москаленко перебувала на засіданні суду, на її подвір’я увірвалися близько 30 чоловіків.
В момент нападу в будівлі перебували лише мати Н.Москаленко Ганна Москаленко та член «Свободи» Олександр Шумов, який чергував у будинку. За словами «свободівця», рейдери, увірвавшись на подвір’я, зламали паркан, розбили вікна будинку та вибили двері. "Нападники силоміць викинули на вулицю стареньку Ганну Макарівну – матір Ніни, вони спробували потрапити в другу, відокремлену частину будинку. Тоді як частина молодиків намагалась увірватися в будинок, решта трощила усе в будинку", - йдеться у повідомленні ВО "Свобода".
У прес-службі зазначили, що рейдери із використанням електричних будівельних інструментів розламали більшу частину майна і навіть зруйнували частину стін. Проте, так і не потрапивши у решту кімнат, вони залишили будинок.
Зараз на місці перебувають близько десяти активістів ВО "Свобода".
Міліція, яка прибула за викликом, збирає покази присутніх. Разом з тим, як повідомили у прес-службі, ніяких спроб затримати злочинців, які, за даними «Свободи», досі перебувають неподалік будинку, правоохоронці не здійснили. "Цей факт зняли на відео журналісти, які прибули на місце: близько трьох десятків чоловіків спокійнісінько чекають на території ботанічного саду, який межує з будинком Москаленків", - зазначили у "Свободі".
Для матері Ніни Москаленко викликали швидку допомогу. За попередньою інформацією, внаслідок стресу в жінки трапився серцевий напад.
Як повідомлялося, київська вчителька Н.Москаленко мешкає в будинку у центрі Києва, біля Ботанічного саду. За інформацією ЗМІ, землю під будинком у вчительки невідомі намагаються забрати вже більше року. Орієнтовно ділянку в 20 соток на Печерських пагорбах оцінюють у 3 млн доларів.
Жінці належить 2/3 будинку, власник ще третини невідомий. Однак від цього власника на адресу Н.Москаленко почали надходити вимоги продати йому її частину будинку. Вчителька з цим не погодилися, і тоді їй почали погрожувати невідомі.
За рік, попри численні заяви Н.Москаленко про напади, правоохоронці доказів злочину не знайшли. Натомість міліція порушила проти неї ряд кримінальних справ.