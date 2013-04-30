Прокуратура оскаржить м’який вирок нотаріусу

Про це повідомив державний обвинувач у справі Олександр Гриненко, поінформували УНІАН у прес-службі прокуратури Оболонського району столиці.

Слідством встановлено, що 29-річна нотаріус Київського міського нотаріального округу, користуючись довірою клієнтів, позичала в них кошти, обіцяючи повернути з 10% прибутком.

Однак, як з’ясувалося, зі своїми позичальниками жінка розраховувалася підробленою довіреністю на користування майном та землею.

«Деяким потерпілим зловмисниця надавала підроблені копії правовстановлюючих документів на земельні ділянки під Києвом, які насправді належали іншим людям», - зауважив О.Гриненко.

За словами прокурора, у такий спосіб жінка ошукала сімох громадян на загальну суму понад 6 млн грн. «В подальшому ці кошти вона витратила у нічних клубах, ресторанах та салонах краси», - зазначив О.Гриненко.

Вироком Оболонського райсуду столиці жінку-нотаріуса визнано винною за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) та за ч. 1 ст. ст. 358 (підроблення документів) та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного їй майна.

«Державне обвинувачення наполягало на більш суворому покаранні для шахрайки, а тому оскаржуватиме вирок в апеляційній інстанції», – наголосив О.Гриненко.